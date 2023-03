https://fr.sputniknews.africa/20230323/un-expert-malien-les-actions-isolees-ne-permettront-aucunement-de-resoudre-la-crise-securitaire-1058298937.html

Un expert malien: "Les actions isolées ne permettront aucunement de résoudre la crise sécuritaire"

Un expert malien: "Les actions isolées ne permettront aucunement de résoudre la crise sécuritaire"

La situation au Sahel, aggravée par la guerre de l’Occident contre la Libye et exacerbée par les opérations militaires françaises, reste tendue 11 ans après le... 23.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-23T17:24+0100

2023-03-23T17:24+0100

2023-03-23T17:29+0100

zone de contact

afrique

podcasts

mali

alger

sahel

russie

occident

burkina faso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/17/1058298763_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_e6cc090c5a922360b91dc9ff3a8dda9c.jpg

Un expert malien: «Les actions isolées ne permettront aucunement de résoudre la crise sécuritaire» La situation au Sahel, aggravée par la guerre de l’Occident contre la Libye et exacerbée par les opérations militaires françaises, reste tendue 11 ans après le renversement du Président du Mali Amadou Toumani Traoré. Pour Sputnik Afrique, Aly Tounkara, expert malien, examine les solutions possibles pour sortir de la crise.

"Un Sahel beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé" serait possible si les forces armées du Mali, du Burkina, du Niger "acceptaiеnt d'agir de concert", estime le directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques du Sahel.Selon M.Tounkara, l'assistance de la Russie en matière de fourniture d'équipement ou de formation d'instructeurs pourrait également être utile, mais "les aides doivent s'inscrire dans une logique de gagnant-gagnant".Retrouvez également dans ce numéro- Aly dit Agali Wélé, vice-président du Bloc pour le redressement et développement du Mali, sur les causes et les conséquences du coup d’État contre le Président malien Amadou Toumani Traoré en 2012.- Ousmane Bougouma, Président de l’Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, sur les axes de développement de la coopération russo-burkinabè.- Aline Assankpon, experte béninoise en développement et économie, sur l’initiative russe de commercer avec les pays africains en Yuan.- Nome Essoh, représentante en Russie du Parti des Peuples Africains, sur le mandat d’arrêt international émis par la CPI contre Vladimir Poutine.- Oleg Tsarev, ex-député ukrainien, sur le plan chinois de résolution du conflit en Ukraine.-Akram Kharief, expert en sécurité et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, sur le rôle de médiateur pour lequel l’Algérie s’est proposée afin de mettre fin au conflit en Ukraine.Pour en savoir plus, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

mali

alger

sahel

russie

occident

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

afrique, podcasts, mali, alger, sahel, russie, occident, burkina faso, аудио