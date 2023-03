https://fr.sputniknews.africa/20230323/les-meurtriers-de-chinois-en-centrafrique-meritent-un-chatiment-selon-moscou-1058292200.html

Les meurtriers de Chinois en Centrafrique méritent un châtiment, selon Moscou

Le ministère russe des Affaires étrangères a fustigé l’attaque contre un site minier chinois en Centrafrique, qui a fait neuf morts et deux blessés. Moscou... 23.03.2023, Sputnik Afrique

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a déclaré que Moscou dénonçait fermement les actes criminels des groupes armés contre des civils.Ce qui s’est passéNeuf Chinois ont été tués et deux autres blessés dimanche 19 mars sur un site d’exploitation minière de Centrafrique, dans la région de Bambari, au centre du pays.Les victimes sont des ressortissants chinois travaillant sur une mine de l’entreprise Gold Coast Groupe, qui a été attaquée par des hommes armés.Pékin appelle à évacuer les zones dangereusesSelon le ministère chinois des Affaires étrangères, Xi Jinping "a appelé à déployer tous les efforts nécessaires pour soigner les blessés". Il veut en outre "sévèrement punir les meurtriers conformément à la loi".Le ministère a signalé qu’à l’exception de la capitale Bangui, le niveau de risque sécuritaire dans les autres régions centrafricaines était extrêmement élevé et a appelé les citoyens chinois "à évacuer au plus vite" les zones dangereuses.La justice centrafricaine a annoncé, ce lundi 20 mars, avoir ouvert une enquête.

