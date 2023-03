Avec la crise sociale Paris va"verrouiller le pré carré de la Françafrique", selon Nathalie Yamb

https://fr.sputniknews.africa/20230323/avec-la-crise-sociale-paris-vaverrouiller-le-pre-carre-de-la-francafrique-selon-nathalie-yamb-1058300307.html

Le temps est à l’orage en France, où le gouvernement a fait passer en force sa réforme des retraites et se voit désormais confronté à la grogne sociale. Une situation explosive qui risque d’avoir des répercussions jusqu’en Afrique, affirme à Sputnik la militante panafricaniste Nathalie Yamb.Selon elle, la crise pourrait amener Paris à durcir encore ses positions sur la Françafrique, en cherchant à tout prix à protéger ses intérêts et son influence sur le continent.La France n’a en effet jamais changé d’approche depuis la décolonisation, ne cherchant pas d’alternative à son modèle de domination, comme ont pu le faire les Britanniques qui ont transformé petit à petit leur "pré carré colonial" en marché, souligne encore la militante.Cette incapacité à sortir du paradigme colonial amène la Françafrique à "se réinventer à chaque fois", malgré les dénégations des autorités françaises qui clament que ce temps n’est plus.Périlleuse réforme des retraitesLa réforme des retraites a suscité un fort clivage en France, jetant dans les rues des centaines de milliers d’opposants. Les manifestations se sont succédées depuis début janvier. Le gouvernement a finalement fait passer son texte en force à l’Assemblée, utilisant l’article 49.3 de la Constitution. Une motion de censure très attendue en vue de faire chuter le gouvernement a finalement échoué, à neuf voix près.L’utilisation du 49.3 semble avoir encore attisé la colère sociale et de nombreux heurts avec la police ont été constatés ces derniers jours. De quoi faire sourire Nathalie Yamb, qui se demande pourquoi l’Onu et la Cour pénale internationale (CPI) tarde à condamner la répression des manifestants, alors que ces institutions sont souvent promptes à dégainer contre d’autres États.La réforme des retraites, qui repousse notamment l’âge légal de départ de 62 à 64 ans, entrera en vigueur en 2023, a annoncé le Président français Emmanuel Macron.

