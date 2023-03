https://fr.sputniknews.africa/20230322/la-probabilite-dun-conflit-nucleaire-est-la-plus-elevee-depuis-des-decennies-selon-moscou-1058284215.html

La probabilité d'un conflit nucléaire "est la plus élevée depuis des décennies", selon Moscou

La probabilité d'un conflit nucléaire "est la plus élevée depuis des décennies", a déclaré ce mercredi 22 mars le vice-ministre russe des Affaires étrangères... 22.03.2023, Sputnik Afrique

Durant ces dernières décennies, la probabilité d'un conflit nucléaire n'a jamais été aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui, estime le vice-chef de la diplomatie russe.Selon Sergueï Riabkov, Moscou reste fidèle aux "dispositions clés de nature à la fois doctrinale et politique", qui confirment son attachement à l'idée d'un monde sûr et exempt de la menace nucléaire.Il a souligné que la partie américaine "continuait littéralement à jouer avec le feu".Traité suspenduSigné en 2010, le traité New Start était le dernier accord bilatéral du genre Moscou et Washington. En août 2022, la Russie avait annoncé suspendre les inspections américaines prévues sur ses sites militaires dans le cadre de l'accord, en réponse aux entraves aux inspections russes aux États-Unis.Le 21 février, le Président russe Vladimir Poutine avait annoncé la suspension par Moscou de sa participation au traité. Selon lui, ce document ne tient compte que des arsenaux nucléaires russes et américains, alors que d’autres pays de l’Otan, comme la France ou le Royaume-Uni disposent aussi d’armes nucléaires.

