https://fr.sputniknews.africa/20230321/poutine-a-pousse-les-pays-africains-a-avancer-vers-une-vie-meilleure-selon-des-experts-1058265468.html

Poutine a poussé les pays africains à avancer vers "une vie meilleure", selon des experts

Poutine a poussé les pays africains à avancer vers "une vie meilleure", selon des experts

Vladimir Poutine est intervenu le 20 mars lors de la conférence parlementaire Russie-Afrique à Moscou. Rappelant le potentiel du continent de devenir l’un des... 21.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-21T10:29+0100

2023-03-21T10:29+0100

2023-03-21T10:31+0100

vladimir poutine

afrique

dette

partenariat

coopération

russie

conférence parlementaire russie-afrique 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/14/1058256283_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_16c48e87299a8064435838e5eb7b2442.jpg

En s’adressant à une quarantaine de délégations africaines, le Président russe a encouragé leurs pays à se rassembler pour mieux progresser, ont estimé des activistes africains dans un entretien accordé à Sputnik.Qui plus est, le continent noir a toutes les ressources pour réussir. Par exemple, il "possède plus de 40% des minerais du monde" mais "ne contribue qu’à 3% du PIB mondial", a rappelé le chef de cette organisation qui permet la collaboration entre la Russie et Future Team World.D’après lui, le chef de l’État russe a rappelé que "l'autonomie et la souveraineté [étaient] la clé du succès dans une démocratie".L’Afrique comme l’un des futurs leaders mondiauxLes propos de M.Poutine sur le devenir du continent africain montrent que l’Afrique est "stratégiquement positionnée pour être l’un des leaders d'une nouvelle réalité", a indiqué David Okpatuma, président du conseil d'administration de l'initiative Developmental Corporation for Africa (DevCA).D'ailleurs, cette déclaration du dirigeant russe suggère à l'Afrique qu'elle peut déjà jouer "le rôle de précurseur dans un nouveau monde multipolaire qui fonctionne pour tous sur la base de l'égalité, du respect mutuel, d'une compréhension".La Russie comme partenaire stratégiqueDans son discours, le dirigeant russe a également réaffirmé "l'engagement de la Russie" à soutenir, aider les pays africains, "en devenant un allié", poursuit Alex Muigai. Cela signifie que Moscou est "un partenaire critique et stratégique" dans le développement du continent africain, de ses infrastructures et de sa sécurité alimentaire.L’annonce de M.Poutine concernant l’effacement de 20 milliards de dette empruntés auprès de la Russie réduit "grandement une charge énorme", a souligné de son côté David Okpatuma. Cela permettrait au continent d’avancer dans ce monde multipolaire "avec moins d’arriérés de dettes et les pressions d'avoir à compenser avant d'entrer dans quelque chose de nouveau".Pour conclure, "nous sommes impatients de construire des partenariats aussi significatifs, où tout le monde est gagnant et bénéficiaire".Le Président russe a tenu son discours lors de la deuxième édition de la conférence parlementaire, dans le cadre de la préparation au sommet Russie-Afrique programmé pour juillet prochain à Saint-Pétersbourg.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, afrique, dette, partenariat, coopération, russie, conférence parlementaire russie-afrique 2023