https://fr.sputniknews.africa/20230320/poutine-lafrique-deviendra-lun-des-leaders-createurs-du-nouvel-ordre-mondial-1058254831.html

Poutine: l’Afrique deviendra l’un des leaders créateurs du nouvel ordre mondial

Poutine: l’Afrique deviendra l’un des leaders créateurs du nouvel ordre mondial

La Russie a l’intention de participer à la formation d'un ordre mondial multipolaire avec les pays d’Afrique, qui augmentent en puissance, a déclaré M.Poutine... 20.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-20T13:07+0100

2023-03-20T13:07+0100

2023-03-20T14:05+0100

vladimir poutine

afrique

russie

occident

colonialisme

conférence parlementaire russie-afrique 2023

partenariat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/14/1058255703_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0043a333bd1da2dd06c3db3d00fe23cc.jpg

La Russie est certaine que le continent africain jouera l’un des rôles principaux dans la création d’un nouvel ordre mondial, a estimé le Président russe ce 20 mars, lors de la conférence parlementaire Russie-Afrique qui se tient à Moscou.Le continent africain cherche à mener une politique indépendante sur fond de turbulences mondiales: "Ils tentent de résoudre par leurs propres moyens leurs problèmes complexes", poursuit-il.De son côté, la Russie se dit pour le partenariat stratégique avec ces États et pour la création commune d’un ordre mondial: Coopération russo-africaineCes derniers temps, le partenariat russo-africain a déjà acquis une dynamique importante et atteint une nouvelle dimension.Il a aussi précisé que la Russie avait effacé la dette des pays africains, à hauteur de plus de 20 milliards de dollars.Moscou a assuré prolonger son aide à l'Afrique dans le domaine énergétique, notamment pour qu'elle développe ses infrastructures dans ce secteur.Quant à la coopération humanitaire, le chef d’État a annoncé que les quotas réservés aux étudiants ressortissants des pays d’Afrique seraient plus que doublés.Céréales gratuites Le Président russe a également promis de livrer gratuitement à l’Afrique des céréales, si l’accord céréalier n’était pas prolongé d’ici deux mois. La veille, cet accord céréalier, signé en juillet 2022, a été de nouveau prolongé pour 60 jours supplémentaires. De son côté, la Russie a à maintes reprises dénoncé le non-respect de ses conditions. Selon les estimations russes, l’écrasante partie de céréales ukrainiennes est livrée à l’Occident, au détriment des pays pauvres.Moscou se réserve d'ailleurs le droit de cesser sa participation à l'accord à partir du 18 mai si les demandes russes visant à réacheminer les volumes de matières premières vers ces pays en besoin ne sont pas satisfaites.Sommet Russie-Afrique En revenant sur le sommet Russie-Afrique programmé pour juillet prochain à Saint-Pétersbourg, le Président russe y a invité tous les leaders du continent noir.

afrique

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, afrique, russie, occident, colonialisme, conférence parlementaire russie-afrique 2023, partenariat