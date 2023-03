https://fr.sputniknews.africa/20230321/nous-cherchons-la-disparition-du-neocolonialisme-sous-toutes-ses-formes-affirme-kemi-seba-1058272652.html

"Nous cherchons la disparition du néocolonialisme sous toutes ses formes", affirme Kémi Séba

"Nous cherchons la disparition du néocolonialisme sous toutes ses formes", affirme Kémi Séba

"Nous qui luttons âprement contre toute forme de domination en Afrique, nous pouvons confirmer […] que le néocolonialisme continue violemment et que la... 21.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-21T17:02+0100

2023-03-21T17:02+0100

2023-03-21T17:02+0100

afrique en marche

podcasts

afrique

panafricanisme

occident

néo-colonialisme

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/15/1058272309_0:85:1281:805_1920x0_80_0_0_e25480f7e73b4d3b6cbe2f817dcc6047.jpg

«Nous cherchons la disparition du néocolonialisme sous toutes ses formes», affirme Kémi Séba «Nous qui luttons âprement contre toute forme de domination en Afrique, nous pouvons confirmer […] que le néocolonialisme continue violemment et que la Françafrique est toujours présente», affirme à L’Afrique en marche Kémi Séba, chef de l’ONG Urgences panafricanistes, après sa participation à la Conférence Russie-Afrique.

"C’est un événement important et nécessaire pour la consolidation des liens entre les Africains et les Russes", affirme à Radio Sputnik Afrique Kémi Séba, président de l’ONG Urgences Panafricanistes, concernant la Conférence parlementaire Russie-Afrique qui s’est tenue à Moscou.Et d’ajouter que "cet événement est également nécessaire pour exprimer ce qui marche bien dans ce partenariat et ce qui doit être amélioré, puisque le but n'est pas simplement de se faire des louanges, les uns les autres, mais aussi de crever l'abcès sur ce que nous estimons être perfectible".Tout en rappelant qu’il est à la tête d’une ONG qui brasse de larges pans de populations africaines aux quatre coins du continent, Kémi Séba explique qu’il anime, avec d’autres, "un courant de résistance souverainiste qui est obsédé par la volonté de faire entendre la voix de l'autodétermination de la population africaine".Au sujet de la mort présumée de la Françafrique, affirmée en tout cas par les dirigeants français, Kémi Séba estime que "quand quelqu'un veut continuer son travail et ses méfaits sans être inquiété, il fait croire qu'il n'est plus vivant ou qu'il a disparu". Les médias français qui parlent de la fin de la Françafrique "sont le bras médiatique du néocolonialisme français en tant que tel et un des segments du néocolonialisme occidental de manière générale. Donc, il est tout à fait normal qu’ils disent que la Françafrique est terminée".Et de conclure : "l’irresponsabilité chronique d’un bon nombre de dirigeants africains, qui se complaisent dans ce système de corruption qui les engraisse pendant que leur population meurt de faim, alors que l’Afrique est le continent le plus riche de de la planète", doit cesser.Retrouvez également dans cette édition:Birahim Soumaré, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois Présidents de la République du Mali, sur les relations russo-maliennes et sur sa vision d'un futur ordre mondial sans domination occidentaleValentina Matvienko, présidente de la chambre haute du Parlement russe, sur l’indemnisation des conséquences du colonialisme occidental.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

podcasts, afrique, panafricanisme, occident, néo-colonialisme, brics, аудио