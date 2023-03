https://fr.sputniknews.africa/20230321/moscou-mise-sur-un-partenariat-polyvalent-a-long-terme-avec-lafrique-dit-un-haut-responsable-russe-1058267346.html

Moscou mise sur un partenariat polyvalent à long terme avec l’Afrique, dit un haut responsable russe

Vladimir Poutine a indiqué le 20 mars que la zone de libre-échange russo-africaine créait de nouvelles possibilités. Il s'agit d'un "partenariat polyvalent et... 21.03.2023

Pour la Russie, le développement de la zone africaine de libre-échange devrait sortir des cadres purement commerciaux, a estimé Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, dans un entretien accordé à Sputnik.Ces projets font partie d’une stratégie de collaboration à long terme qui touche plusieurs domaines:Vers de nouveaux horizonsEn plus de cela, ces échanges pourraient prendre leur l’essor après cette conférence ayant réuni plus d’une quarantaine de délégations venant de pays d’Afrique:Il s’est déclaré certain qu’ils inviteront les chefs d’entreprises pour lesquelles ils ont exprimé leur intérêt.Évaluant les résultats de cet événement survenu à quatre mois du sommet Russie-Afrique, prévu à Saint-Pétersbourg, le vice-président de la Douma a mis en valeur la tenue d’un grand nombre de rencontres bilatérales.

