Intervention de Vladimir Poutine et Xi Jinping à l’issue des négociations à Moscou - vidéo

Intervention de Vladimir Poutine et Xi Jinping à l’issue des négociations à Moscou - vidéo

Suivez en direct sur Sputnik Afrique l’intervention du Président russe avec son homologue chinois, arrivé en visite d’État pour trois jours à Moscou. 21.03.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine et Xi Jinping s’adressent à la presse ce 21 mars à Moscou après s’être entretenus officiellement au Grand Palais du Kremlin et avoir signé des documents communs.Première visite depuis près de quatre ansLe Président chinois est arrivé à Moscou pour une visite d’État du 20 au 22 mars. Il s’agit de sa première visite depuis près de quatre ans, et de son premier voyage officiel à l’étranger après qu’il a été réélu pour un troisième mandat.Le jour de son arrivée Xi Jinping a négocié avec Vladimir Poutine en tête-à-tête. Ils ont discuté de la coopération bilatérale et de la situation en Ukraine, ainsi que du plan proposé par Pékin pour résoudre le conflit.Ce 21 mars, le dirigeant chinois a déjà eu une rencontre avec le chef du gouvernement russe, Mikhaïl Michoustine. Dans la foulée, Xi Jinping l’a invité à se rendre en Chine "cette année", ainsi que le Président russe.

