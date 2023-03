https://fr.sputniknews.africa/20230321/interaction-entre-la-russie-et-la-chine-un-centre-de-pouvoir-tres-important-emerge-1058271813.html

Interaction entre la Russie et la Chine: "Un centre de pouvoir très important émerge"

Interaction entre la Russie et la Chine: "Un centre de pouvoir très important émerge"

La rencontre des Présidents russe et chinois à Moscou montre aux pays en développement qu'un autre centre de pouvoir apparaît. Celui-ci affaiblira l'influence... 21.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-21T16:36+0100

2023-03-21T16:36+0100

2023-03-21T16:39+0100

afrique

chine

russie

occident

géopolitique

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101573/43/1015734371_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_c5bde700adaa2005ee2edc7900fe5f77.jpg

La visite d’État de Xi Jinping à Moscou a une portée globale, avance auprès de Sputnik Kirill Babaev, directeur de l'Institut de la Chine et de l'Asie moderne à l'Académie russe des sciences. La coopération entre la Russie et la Chine peut faire naître un nouvel ordre mondial, dont bénéficieront les pays en développement:Moscou et Pékin ont des positions proches concernant la politique internationale qui favorise le renforcement de la stabilité globale, souligne l’expert.De plus, Vladimir Poutine et Xi Jinping montrent aux pays occidentaux qu'ils ne réussiront pas à influencer le développement des relations russo-chinoises: "La rencontre des deux dirigeants démontre au monde entier que les relations russo-chinoises se développeront indépendamment des pressions de l'Occident, indépendamment de toute situation politique ou économique. Les parties ont fait leur choix. Ce choix est en faveur du renforcement de l'amitié et d'un partenariat stratégique global".En février 2022, les deux dirigeants ont signé une déclaration concernant leur vision des relations internationales. Ils se sont opposés à l'expansion de l'Otan, en soulignant la nécessité d'un système de sécurité ouvert et inclusif.Dans le cadre d’une visite d’État de trois jours, Xi Jinping s'est rendu à Moscou le 20 mars. Poutine et lui se sont rencontrés pour la première fois en 2010, pour un total d’une quarantaine de face-à-face.

afrique

chine

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, chine, russie, occident, géopolitique, opinion