Xi Jinping désigne les domaines prioritaires des relations russo-chinoises

Xi Jinping désigne les domaines prioritaires des relations russo-chinoises

À la veille de sa visite d'État en Russie, le Président chinois a délimité les principales sphères de coopération entre Moscou et Pékin, dans un article pour... 20.03.2023

La Chine et la Russie devraient se concentrer sur le développement multipolaire de leurs relations dont le commerce et les liens humanitaires, a estimé le Président chinois dans son article accordé exclusivement à RIA Novosti et au journal russe Rossiskaïa Gazeta.Il a également jugé important d’élargir leurs intérêts communs et de chercher de nouveaux points de croissance. Y figurent la formation d’une structure qui comprendrait les principes du commerce traditionnel et de nouvelles formes de coopération commerciale.Puis, Xi Jinping a souligné l’importance du maintien du travail sur l’Union économique eurasiatique et sur l’initiative de "la nouvelle route de la soie". C’est un système de liaisons maritimes et ferroviaires entre la Chine, l’Europe et l’Afrique, passant par la Russie et le Kazakhstan.Interaction entre les peuplesLe plan culturel et humanitaire constitue un autre aspect clé du partenariat, estime le Président chinois. Il convient d’organiser des années de coopération dans le sport et la culture, d’activer les contacts entre les localités ou régions jumelées et de restaurer les liens touristiques.Il s’agit par exemple des colonies d’été ou d’établissements d’enseignement communs pour renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples.Ces nouvelles stratégies devraient faire partie des discussions avec le Président russe lors de la visite d’État du dirigeant chinois à Moscou entre le 20 et le 22 mars.Un ordre mondial universel? La communauté internationale se rend compte qu’aucun pays du monde ne peut dominer les autres, poursuit Xi Jinping. Selon lui, les valeurs humaines universelles, telles que la paix, le développement, l’égalité, la liberté et la justesse, se sont ancrées profondément dans les esprits humains depuis une dizaine d’années: Coopération Moscou-PékinDans cet aspect, les relations russo-chinoises se basent sur les principes de non-confrontation et de no- alignement aux parties tierces, a noté le Président chinois.Actuellement, Moscou et Pékin coopèrent suivant une logique historique. Leurs relations sont boostées par "un driver puissant intérieur": Il rappelle que les deux pays mènent une politique extérieure indépendante et autonome et considèrent leurs relations comme l’une des directions prioritaires diplomatiques.

