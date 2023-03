https://fr.sputniknews.africa/20230320/poutine-la-russie-remplit-ses-obligations-y-compris-en-matiere-de-ble-dengrais-et-de-carburant-1058261958.html

Poutine: la Russie remplit ses obligations, y compris en matière de blé, d’engrais et de carburant

Poutine: la Russie remplit ses obligations, y compris en matière de blé, d’engrais et de carburant

Les représentants de plus de quarante pays africains ont été reçus avec les honneurs à la Douma, la chambre basse du parlement russe. Vladimir Poutine y a... 20.03.2023, Sputnik Afrique

Poutine: la Russie remplit ses obligations, y compris en matière de blé, d’engrais et de carburant Les représentants de plus de quarante pays africains ont été reçus avec les honneurs à la Douma, la chambre basse du parlement russe. Vladimir Poutine y a prononcé un discours dans lequel il a défini les contours du partenariat stratégique entre Moscou et l’Afrique, et a cité Nelson Mandela.

"J'ai dit plus d'une fois que notre pays est déterminé à poursuivre la construction d'un partenariat stratégique avec les amis africains au sens plein du terme. Nous sommes prêts à façonner conjointement l'agenda mondial, à travailler ensemble pour renforcer des relations interétatiques justes et égalitaires et à améliorer les mécanismes de coopération économique mutuellement bénéfiques", a déclaré M.Poutine lors de la conférence parlementaire Russie-Afrique à Moscou."Notre marche vers la liberté est irréversible. Nous ne devons laisser rien nous barrer la route", a-t-il ajouté, citant Nelson Mandela, un homme d'État exceptionnel qui a lutté pour l'indépendance et les droits des peuples d'Afrique.Retrouvez également dans ce numéro:- Nathalie Yamb, militante panafricaniste; Anicet Gabriel Kotchofa, ancien ambassadeur du Bénin; Léonard She Okitundu, sénateur de RDC; Hamoud Abdennaceur, vice-Président du Conseil de la Nation d’Algérie; Cheraita Ayoub, membre de la commission du Budget et des finances du Parlement algérien; et Kheswar Jankee, ambassadeur de l’Île Maurice en Russie, sur la conférence Russie-Afrique- Kinfu Zenebe Tafesé, président de l’Union des diasporas africaines, sur les attentes des africains concernant les relations entre la Russie et les pays d’AfriqueDans notre revue d’actu, nous abordons les sujets suivants:- Les langues africaines commencent à être enseignées dans les écoles russes- Seymour Hersh n’a pas tout révélé sur l’explosion des gazoducs Nord Stream► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

