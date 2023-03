https://fr.sputniknews.africa/20230319/les-vols-de-drones-pres-des-frontieres-russes-sont-extremement-dangereux-avertit-le-kremlin--1058244499.html

Les vols de drones près des frontières russes sont "extrêmement dangereux", avertit le Kremlin

Le porte-parole du Kremlin a affirmé ce 19 mars sur la chaîne Rossiya 1 que les drones qui volaient près des frontières de la Russie étaient impliqués dans le... 19.03.2023, Sputnik Afrique

La mission des drones volant près des frontières russes n'est pas pacifique. Les opérateurs de ces appareils s’impliquent directement dans le conflit. C’est ce qu’a déclaré ce 19 mars le porte-parole de la présidence russe.De tels vols sont "extrêmement dangereux", a indiqué Dmitri Peskov dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe Rossiya 1.Le représentant du Kremlin a aussi précisé qu'il était clair que la mission des drones américains n'avait rien à voir avec le fait d'assurer la sécurité de la navigation dans les eaux internationales.Incident du drone MQ-9 en mer NoireLe 14 mars, un MQ-9 Reaper de l'armée américaine est tombé en mer Noire après s'être approché de la frontière russe. Alors que Washington a accusé l'aviation russe d'avoir provoqué la perte de l'appareil, Moscou souligne qu'avant le crash le drone était "entré en vol incontrôlé avec une perte d’altitude" après "de brusques manœuvres".En outre, le ministère russe de la Défense a annoncé pour sa part que le drone avait ses transpondeurs éteints et avait violé la frontière d’une zone interdite au-dessus de la mer Noire. Il se dirigeait vers la frontière russe et des chasseurs ont décollé pour l’identifier.Selon la Défense russe, ces derniers n’ont pas pu avoir de contacts avec le drone et n’ont pas utilisé leurs armes.Cependant, cet incident n’a pas complètement arrêté les vols dans la zone et l’armée américaine a envoyé peu de temps après en mission un autre MQ-9 Reaper à peu près dans la même zone au-dessus de la mer Noire.

