Les États-Unis envoient un nouveau drone dans la zone de l’incident en mer Noire

Les États-Unis envoient un nouveau drone dans la zone de l’incident en mer Noire

Après avoir perdu un drone au-dessus de la mer Noire, l'armée américaine a envoyé un autre MQ-9 Reaper à peu près dans la même zone, selon CNN. 17.03.2023

2023-03-17T07:21+0100

2023-03-17T07:21+0100

2023-03-17T07:21+0100

L’incident de drone en mer Noire de mardi dernier n’a pas complètement arrêté les vols dans la zone, rapporte CNN en se référant à des officiels américains.Quatre responsables ont déclaré à la chaîne de télévision que les États-Unis procédaient à une évaluation de leurs opérations de drones dans la région de la mer Noire à la suite de l’incident.Le même modèle de drone, un MQ-9 Reaper, a été envoyé en mission à peu près dans la même zone au-dessus de la mer Noire peu de temps après l’incident en vue d’inspecter le site et de surveiller les efforts russes pour rechercher les débris.Évaluer les coûts et les risquesL’armée prévoit également d'analyser les coûts et les avantages globaux de ces missions, en comparant la valeur potentielle du renseignement par rapport au risque d'escalade avec la Russie.Les États-Unis envisagent d'effectuer un autre vol de drone au-dessus de la mer Noire dans les prochains jours, ont indiqué les responsables. Cela correspond généralement au calendrier de fonctionnement typique des drones, qui peut fluctuer, ont-ils ajouté.Récupération des débrisSelon le porte-parole du département de la Défense des États-Unis, John Kirby, les États-Unis ne veulent pas que la Russie récupère le drone américain tombé dans les eaux de la mer Noire.Cependant, Moscou a fait part de son intention de récupérer les débris du drone. Commentant cette information du secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, le porte-parole de Vladimir Poutine a affirmé:"C'est la prérogative des militaires. S'ils jugent nécessaire pour nos intérêts et notre sécurité de le faire en mer Noire, ils le feront".Le 14 mars, un MQ-9 Reaper de l'armée américaine est tombé en mer Noire après s'être approché de la frontière russe. Alors que Washington a accusé l'aviation russe d'avoir provoqué la perte de l'appareil, Moscou souligne qu'avant le crash, le drone était "entré en vol incontrôlé avec une perte d’altitude" après "de brusques manœuvres".

