https://fr.sputniknews.africa/20230319/lafrique-a-tendance-a-changer-son-orientation-de-leurope-de-louest-vers-la-russie-1058243696.html

"L'Afrique a tendance à changer son orientation de l'Europe de l'Ouest vers la Russie"

"L'Afrique a tendance à changer son orientation de l'Europe de l'Ouest vers la Russie"

Interrogé par Sputnik en marge de la deuxième édition de la conférence parlementaire Russie-Afrique à Moscou, le député algérien Cheraitia Ayoub a pointé la... 19.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-19T14:02+0100

2023-03-19T14:02+0100

2023-03-19T15:59+0100

afrique

algérie

brics

france

blé

international

conférence parlementaire russie-afrique 2023

swift

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/08/1056754608_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_53c5de88af8e538bb9e7a9ee21899df1.jpg

La récente visite de la présidente du Sénat russe à Alger a été "bénéfique" et "prouve les bonnes relations entre l'Algérie et la Russie", estime auprès de Sputnik le député Cheraitia Ayoub, membre de la commission du budget et des finances du Parlement algérien.D’après lui, la coopération entre les deux pays est "maintenant beaucoup plus politique qu’auparavant" et le développement économique reste "le prochain objectif" pour les relations russo-algériennes. En guise de preuve, M.Ayoub cite la demande officielle que l'Algérie a faite pour intégrer les BRICS. Il rappelle que la Russie est un acteur essentiel dans cette organisation qui rassemble 40% de l’humanité et 25% de l'économie mondiale.Le parlementaire regrette le fait que les chiffres des échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique ne s’élèvent qu’à 20 milliards de dollars contre 200 milliards de dollars entre l’Afrique et la Chine.Vers le prochain sommet Russie-AfriqueQuant au prochain sommet Russie-Afrique programmé pour juillet, le député se dit sûr qu’il sera "bénéfique pour tout le monde", car "on va aller tôt ou tard vers un nouveau monde multipolaire" sans "monopolisme".L’exemple de ce dernier, selon lui, est le système bancaire SWIFT utilisé actuellement par l’Occident comme "une arme de guerre" économique pour imposer des sanctions.Parlant des changements qui se sont produits dans le commerce international, le parlementaire salue les "engagements forts" donnés par Vladimir Poutine sur l’exportation du blé aux pays pauvres et notamment la volonté de Moscou de le faire gratuitement.

afrique

algérie

france

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, algérie, brics, france, blé, international, conférence parlementaire russie-afrique 2023, swift, maghreb