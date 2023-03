https://fr.sputniknews.africa/20230318/les-exercices-conjoints-russie-chine-iran-en-mer-darabie-ont-pris-fin--video-1058234512.html

Les exercices conjoints Russie-Chine-Iran en mer d’Arabie ont pris fin – vidéo

Les exercices conjoints Russie-Chine-Iran en mer d'Arabie ont pris fin – vidéo

Des tirs d'artillerie sur des cibles navales et aériennes, libération d’un navire détourné avec des otages, assistance à un bateau en détresse en mer… Les... 18.03.2023, Sputnik Afrique

Les exercices navals Marine Security Belt 2023 qui ont réuni les marines de la Russie, de la Chine et de l'Iran se sont achevés en mer d'Arabie, comme l’a annoncé ce 18 mars le service de presse de la flotte du Nord.L’événement s’est terminé près du port de Tchabahar en République islamique d’Iran.Selon l’instance, ces manœuvres trilatérales ont impliqué des navires de combat et de soutien des trois marines évoquées.Des techniques accompliesDe plus, les parties présentes ont réalisé un exercice de libération d’un bateau capturé avec des otages et d'assistance à un navire en détresse en mer.La partie russe y a été représentée par la frégate Amiral Gorchkov et le pétrolier moyen Kama.Après la fin de la partie navale des exercices, l’Amiral Gorchkov a fait escale au port de Tchabahar pour dresser le bilan de ce travail commun en mer et se réapprovisionner en eau potable et en vivres.En février dernier, la Russie avait aussi mené des manœuvres navales conjointes avec la Chine et l'Afrique du Sud dans l'océan Indien.

