Un militant nigérien: "Nous considérons la France et les États-Unis comme étant des complices"

Après avoir visité l’Éthiopie, le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé au Niger. L’activiste nigérien Ibrahim Namaiwa met en avant au micro de... 17.03.2023, Sputnik Afrique

Un militant nigérien: «Nous considérons la France et les États-Unis comme étant des complices» Après avoir visité l’Éthiopie, le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé au Niger. L’activiste nigérien Ibrahim Namaiwa met en avant au micro de Sputnik Afrique les interrogations que ce déplacement suscite.

L’interlocuteur de Zone de Contact indique que la crise sécuritaire sévit au Sahel depuis une dizaine d'années, mais les responsables américains de ce niveau n'ont jamais fait escale au Niger depuis tout ce temps. Selon M.Namaiwa, "des multiples questions sur les motifs réels d'un tel déplacement" se posent.Dans ces conditions, les États-Unis et la France, qu'il qualifie de "complices", craignent apparemment de perdre leur accès aux ressources de la région: "la France continue de compter sur les matières premières de l'Afrique pour se développer".Retrouvez également dans ce numéro:-Le Dr Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, sur le déclin de l’économie occidentale, l’émergence d’un monde dominé par les BRICS et les opportunités que cela offre à l’Afrique.- Bertrand Scholler, analyste français, sur la chute du drone américain en mer Noire.Dans notre revue d’actu, nous abordons les sujets suivants:-Moscou pourrait construire une centrale nucléaire en Algérie-Le contrat d’un oléoduc russe en RDC sera prochainement finalisé-Le Maroc souhaite organiser la Coupe du monde 2030 de football-L’Ouganda va accueillir des professeurs russesPour en savoir plus, écoutez le podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

