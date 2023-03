https://fr.sputniknews.africa/20230317/comment-la-visite-de-blinken-en-afrique-est-destinee-a-servir-les-objectifs-politiques-de-son-pays-1058222186.html

Comment la visite de Blinken en Afrique "est destinée à servir les objectifs politiques de son pays"

Washington a intensifié ses déplacements diplomatiques en Afrique face à la multiplication des contacts avec le continent par Moscou et Pékin. Or, il fait... 17.03.2023, Sputnik Afrique

Depuis le 15 mars, le secrétaire d'État américain Blinken est en visite en Éthiopie et au Niger. En Éthiopie, il avait l'intention de rencontrer des responsables gouvernementaux ainsi que les dirigeants du Tigré pour aider à consolider la paix dans le nord du pays, d’après les États-Unis.Cependant, selon le Dr Teshome Tafesse Beyene, la "visite en Éthiopie et ailleurs est destinée à servir les objectifs politiques de son pays". Et la situation dans la région peut être améliorée principalement par les acteurs concernés ainsi que par des influences externes. Comme les dirigeants du Tigré dépendent de l'aide des États-Unis, cette visite pourrait "créer une sorte de sentiment de reconnaissance" dans leur esprit, a estimé le professeur adjoint à l’Université d'Addis-Abeba dans un entretien avec Sputnik.Une "grande rivalité"Alors que le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang s’est rendu en Afrique au début de l’année, et que la Russie est plus active sur le continent, les États-Unis "ont été incités à maintenir l'élan de leur politique africaine, qui a reçu un coup de pouce bien nécessaire lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique", constate-t-il.La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellin, et d'autres responsables se sont ainsi rendus en Afrique. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est pour sa part rendu sur le continent deux fois en un an, rappelle-t-il. Un exercice naval multilatéral conjoint impliquant l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine, nommé Mosi, a été annoncé lors de cette visite. Il s'est tenu en février 2023.Une approche dominatriceAvant la visite de M.Blinken en Éthiopie, la secrétaire adjointe aux affaires africaines, Molly Phee, a admis que les relations entre les deux pays n’étaient pas revenues à la normale. Selon elle, pour les normaliser, l'Éthiopie doit faire quelques pas "pour aider à briser le cycle de violence politique ethnique qui a fait reculer le pays pendant tant de décennies".Une "ingérence manifeste"Un autre cas d’"ingérence manifeste dans les affaires intérieures du pays" est, selon lui, le soutien financier des États-Unis à la mise en œuvre d’une résolution votée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Elle porte sur une enquête indépendante concernant les allégations d'atteintes aux droits humains commises en Éthiopie depuis le début du conflit dans le nord du pays en novembre 2020.Le département d'État américain a déclaré qu'il participerait financièrement à cette enquête. Mais celle-ci risque d'aggraver la situation dans le pays plutôt que d'aider à construire la paix, comme l’ont souligné les pays qui ont voté contre, rappelle l’expert."L'Éthiopie a annoncé à plusieurs reprises qu'elle était déçue par la résolution et a officiellement déclaré ne pas coopérer, décrivant le mécanisme comme politiquement motivé et orchestré par l'Occident contre son intérêt national", a-t-il indiqué.

