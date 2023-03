https://fr.sputniknews.africa/20230316/les-russes-nont-plus-besoin-de-visa-pour-aller-au-mozambique-1058212023.html

Les Russes n'ont plus besoin de visa pour aller au Mozambique

En vue de promouvoir le tourisme et son économie en général, Maputo a exempté de visas 28 pays, dont la Russie. Il s'agit d'États présentant peu de risques de... 16.03.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement du Mozambique a décidé de supprimer les visas touristiques et d'affaires pour la Russie et 27 autres pays considérés comme présentant peu de risque d'immigration clandestine.L'exemption s'applique aux visiteurs titulaires d'un passeport ordinaire et permet un séjour de 30 jours, renouvelable pour 60 jours supplémentaires. Le Conseil des ministres a approuvé ce système à la mi-mars, précise le média Eurasiareview.Pour profiter de ce nouveau système, les voyageurs doivent s'inscrire sur une plateforme d’approbation préalable, au moins 48 heures avant le voyage, et payer des frais de traitement d'un peu plus de 10 dollars US.Le flux touristique augmenteOutre la Russie, la liste des pays concernés comprend la Belgique, le Canada, la Chine, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, le Ghana, l'Indonésie, Israël, l'Italie, la Côte d'Ivoire, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Arabie saoudite, le Sénégal, Singapour, la Corée du Sud, l'Espagne, la Suède, la Suisse, l'Ukraine, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis.Le lancement en décembre dernier d'une plateforme permettant aux voyageurs potentiels de demander un visa électronique a entraîné une augmentation de plus de 30% du nombre de visiteurs par rapport à la même période de l'année précédente.

