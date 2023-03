https://fr.sputniknews.africa/20230316/les-etats-unis-finiront-par-etre-isoles-selon-bachar-el-assad-1058216829.html

Les États-Unis finiront par être isolés, selon Bachar el-Assad

Le Président syrien a rencontré à Moscou son homologue russe, Vladimir Poutine. C’était leur première entrevue depuis le début de l’opération spéciale russe en... 16.03.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis finiront par être isolés, selon Bachar el-Assad Le Président syrien a rencontré à Moscou son homologue russe, Vladimir Poutine. C’était leur première entrevue depuis le début de l’opération spéciale russe en Ukraine. Radio Sputnik Afrique présente l’interview exclusive du chef d’État syrien, où M.Assad partage sa vision d’un monde nouveau qui commence à apparaître.

"Lorsqu'il y aura une coalition économique, il y aura une alternative au dollar de la part de n'importe quel État, et alors les États-Unis ne seront plus en mesure de déterminer le destin de l'économie mondiale et des peuples, et alors il y aura une fin à ces guerres", a déclaré M.Assad. Dans ce numéro de Zone de Contact, retrouvez également: - Kirill Vychinski, journaliste de Sputnik qui est intervenu aux Nations unies lors d’une réunion sur la russophobie.- Vladimir Poutine sur la stratégie de diversion américaine dans l’affaire de l’explosion des gazoducs Nord Stream.- Kémi Séba, panafricaniste qui a réagi à la déprogrammation de son interview à une chaîne de télévision française.- Igor Nikouline, expert russe sur les armes biologiques et ancien membre de la commission de l’Onu sur les armes biologiques, à propos des activités suspectes des États-Unis.- Andreï Koudriavtsev, expert russe des économies de l’Afrique subsaharienne, sur le souhait de l’Iran d’élargir la coopération avec les pays d’Afrique de l’Ouest.Dans notre revue d’actu, nous abordons les sujets suivants:- L’accord céréalier prolongé de 60 jours - Le Zimbabwe prêt à frapper à la porte des BRICS- Les exercices conjoints entre la Russie, la Chine et l’Iran débutés en mer d’ArabiePour en savoir plus, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

