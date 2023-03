https://fr.sputniknews.africa/20230315/rouble-russe-et-dollar-zimbabween-vers-le-commerce-en-devises-nationales----1058198525.html

Rouble russe et dollar zimbabwéen: vers le commerce en devises nationales?

Rouble russe et dollar zimbabwéen: vers le commerce en devises nationales?

Les banques russes et zimbabwéennes devraient trouver un moyen pour convertir leurs monnaies nationales et assurer des échanges de réserves d'or, estime au... 15.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-15T12:55+0100

2023-03-15T12:55+0100

2023-03-15T12:55+0100

zimbabwe

harare

afrique

dollar us

états-unis

russie

moscou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0a/0e/1044572832_0:104:3073:1832_1920x0_80_0_0_37b9af88082d1722c1ca7ea847e59cf2.jpg

Trouver des alternatives pour ne pas laisser le commerce être perturbé par le dollar américain. C’est ainsi que le porte-parole du parti au pouvoir Union nationale africaine - Front patriotique (ZANU-PF) formule l’objectif principal des échanges commerciaux entre Moscou et Harare.Le politicien a rappelé que les deux pays possédaient de riches réserves d'or et comptaient parmi les sept pays en termes d'extraction de ce minéral."Renoncer au dollar"Le Zimbabwe se trouvant sous le joug des sanctions américaines depuis 22 ans, celles introduites contre la Russie ne doivent pas entraver le commerce entre les deux États.En guise d’exemple, il a indiqué qu’on pourrait avoir recours aux monnaies numériques et aux banques indépendantes. Maintenant Harare utilise le dollar, mais "c'est un facteur limitant".D’autres domaines de coopérationIl a par ailleurs évoqué le souhait du Zimbabwe de devenir membre des BRICS, qui offre justement la possibilité de contourner le SWIFT.Qui plus est, Harare espère augmenter les achats de matériel aéronautique russe, mais aussi lui acheter directement du pétrole, des engrais et du matériel agricole.

zimbabwe

harare

afrique

états-unis

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zimbabwe, harare, afrique, dollar us, états-unis, russie, moscou