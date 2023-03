https://fr.sputniknews.africa/20230315/les-appareils-americains-volent-comme-des-mouches-aux-frontieres-russes-deplore-un-expert-1058207541.html

Les appareils américains "volent comme des mouches aux frontières russes", déplore un expert

Les appareils américains "volent comme des mouches aux frontières russes", déplore un expert

Les États-Unis jouent avec le feu en envoyant des drones de reconnaissance aux frontières russes, a déclaré à Sputnik Ivan Konovalov, expert militaire

L’incident du drone américain abîmé en mer Noire est symptomatique des manœuvres de Washington aux abords des frontières russes, a expliqué à Sputnik Ivan Konovalov, expert militaire.Les États-Unis et leurs alliés de l’Otan sont devenus coutumiers du fait et envoient régulièrement des drones et avions de reconnaissance aux abords de la Russie. Des appareils parfois très sophistiqués, qui peuvent collecter des renseignements sur ce qu’il se passe à l’intérieur des terres.Des frictions ont déjà eu lieu avec des chasseurs russes, habitués à intercepter des Boeing de reconnaissance RC-135, même si cette fois-ci le drone utilisé semblait "de classe réellement stratégique".Avec un hamburger à l’autre bout du mondeAu-delà des provocations aux frontières russes, les Américains ont tendance à s’abriter derrière la technologie des appareils sans pilotes, en perdant parfois le sens des réalités, souligne encore Ivan Konovalov.La récente perte du drone Reaper MQ-9 ne devrait cependant pas faire changer les mentalités, déplore Ivan Konovalov, pour qui la prise de conscience doit d’abord être politique. Pas une mince affaire, face à une administration Biden qui "en veut toujours plus".Ce 14 mars, un drone américain Reaper s’était abîmé en mer Noire après s’être approché des frontières russes. Washington assure qu’un chasseur russe a percuté l’aéronef sans pilote, alors que Moscou affirme qu’il est tombé à l’eau après une manœuvre brutale et une perte d’altitude.

