Le sommet Russie-Afrique sera celui «de tous les espoirs pour les pays africains», estime un expert

Moscou est "l’un des pôles incontournables" du nouveau monde qui est en train d’apparaître, indique à L’Afrique en marche Adama Diabaté, expert malien en... 15.03.2023, Sputnik Afrique

"Nous travaillons d’arrache-pied avec les autorités russes pour finaliser le lancement du Mouvement international des russophiles", déclare à Radio Sputnik Afrique Adama Diabaté, géopolitologue malien, en visite de travail dans la capitale russe. Et d’ajouter que "les membres de ce mouvement, venus des quatre coins de la planète, auront pour mission d’expliquer la politique extérieure de la Fédération de Russie, soumise actuellement à des campagnes massives et incessantes de désinformation de la part des médias de masse occidentaux, notamment depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine".Alors que des statistiques affirment que les BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud) ont dépassé le G7 en PIB pour l’année 2022, Adama Diabaté estime que "cet état de fait, que nous voyons venir depuis des années, ne peut être que de bonne guerre pour les Africains et pour tous les peuples du monde qui veulent sortir de la domination occidentale. Ces pays des BRICS sont attendus et scrutés dans tous les secteurs et les espaces où les Occidentaux ont failli en Afrique. À eux, mais aussi aux Africains eux-mêmes, de changer la donne, créant une nouvelle base de coopération à même de développer leurs pays, dans tous les domaines y compris sécuritaire et militaire".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

