Élargissement des BRICS: plusieurs pays, dont des États africains, ont "frappé à la porte"

Les BRICS doivent jouer "un rôle pour garantir […] une architecture mondiale plus équitable, inclusive et transparente", a déclaré Anil Sooklal, ambassadeur de l'Afrique du Sud au sein du groupe des BRICS. Il a fait savoir que plusieurs Etats voulaient rejoindre le groupe.Actuellement le groupe inclut le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, qui a pris la présidence tournante du groupe depuis le 1er janvier 2023.Selon le diplomate sud-africain, parmi les candidats figurent l’Argentine, les Émirats arabes unis, l’Algérie, l’Égypte, Bahreïn, l’Indonésie. Deux pays de l’Afrique de l’est et un de l’Afrique de l’ouest, dont les noms n’ont pas été donnés, veulent également y adhérer.De plus, l’Iran et l’Arabie saoudite ont également exprimé cette volonté dans le passé.La position des BRICS envers l’élargissementDepuis début février, la Chine se dit prête à aider d’autres pays à rejoindre les BRICS. La Russie a soutenu l’entrée de l’Algérie et de l’Arabie saoudite.Quant au Brésil, le pays est d'accord avec le principe de l'élargissement, ont déclaré à Bloomberg deux sources, mais se méfie du fait que le groupe soit géographiquement incliné vers l'Asie.Par contre, l'Inde ne veut pas que les pays soient autorisés à se joindre aux recommandations des membres existants et souhaite qu'un processus et des critères d’admission soient établis, selon une autre source de Bloomberg.Créésen 2010, les BRICS représentent environ 25% du PIB mondial et 42% de la population terrestre.

