Lionel Messi aurait demandé un salaire colossal pour rejoindre un club saoudien

En fin de contrat avec Paris, Lionel Messi pourrait envisager un départ pour l’Arabie saoudite, à condition que son salaire dépasse celui de Cristiano Ronaldo... 14.03.2023, Sputnik Afrique

Reverra-t-on bientôt Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jouer au sein du même championnat? Alors que le dernier cité évolue déjà en Arabie saoudite, son compère argentin pourrait le rejoindre à en croire le programme télévisé espagnol El Chiringuito.Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, l’attaquant est en effet pisté par le club d’Al Hilal. Le septuple Ballon d'or ne serait pas contre un départ en Arabie saoudite, mais demanderait cependant un contrat de… 600 millions d’euros par an! Soit le triple de ce que gagne Cristiano Ronaldo à Al-Nasr!L’information semble avoir dépassé le stade de la rumeur, puisque le père de Lionel Messi a bien été aperçu en Arabie saoudite ce 14 mars. Il a d’ailleurs eu du mal à échapper aux journalistes.Très courtiséÂgé de 35 ans, Lionel Messi arrive dans sa dernière année de contrat avec le PSG et se retrouve logiquement très courtisé. Outre Al Hilal, l’Inter de Miami est sur les rangs pour récupérer le tout frais champion du monde. Le club américain pourrait même s’arranger avec son plafond salarial pour tenter d’accueillir l’attaquant de poche.Le FC Barcelone, club de cœur de Messi, n’a lui aussi pas renoncé à le faire revenir au bercail. Le jeune retraité Gerard Piqué, qui a joué avec l’Argentin pendant plus de dix ans, lui a ainsi lancé un appel du pied en déclarant sur la radio RAC1 que "ce serait bestial de le voir rejouer au Barça".Fraîchement auréolé par un titre de champion du monde, Lionel Messi a subi une nouvelle désillusion avec le PSG début mars, en s’inclinant contre le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des champions.

