Faillite de banques US: "un moment de changement de pouvoir", pour l’ex-chef de la Banque d’Algérie

Faillite de banques US: "un moment de changement de pouvoir", pour l’ex-chef de la Banque d’Algérie

La défaillance de trois banques américaines pourrait déclencher une crise financière globale. Son enjeu sera "le contrôle sur le monde", affirme à L’Afrique en... 14.03.2023, Sputnik Afrique

Faillite de banques US: «un moment de changement de pouvoir», pour l’ex-chef de la Banque d’Algérie La défaillance de trois banques américaines pourrait déclencher une crise financière globale. Son enjeu sera «le contrôle sur le monde», affirme à L’Afrique en marche l’ex-gouverneur de la Banque d’Algérie, Abderrahmane Hadj-Nacer.

La faillite des institutions américaines Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate Bank a provoqué une onde de choc sur la plupart des marchés financiers mondiaux. Si l’on rajoute l’état d’autres banques systémiques internationales comme le Crédit Suisse et JP Morgan, la situation laisse penser à une crise financière mondiale, comme celle des subprimes en 2007-2008, qui avait provoqué une récession générale.Et d’ajouter qu’à titre d’exemple, "la crise des subprimes de 2007-2008 aurait pu être évitée par le régulateur central, en limitant ou en fixant un plafond au taux d'intérêt. Or, l'objectif de l'ultra financiarisation était la concentration non pas des revenus, mais des moyens financiers colossaux entre les mains de quelques opérateurs ou individus au détriment de la majorité".Dans le même sens, M.Hadj-Nacer explique que cette cascade de faillites bancaires n’est qu’un aspect de la crise globale. Celle-ci s’est accélérée avec l'entrée en vigueur des sanctions anti-russes après le début de l’opération militaire spéciale de Moscou en Ukraine. En effet, selon lui, "la vraie guerre est celle de l’énergie et de la finance, avec une question de fond: l’ultra financiarisation occidentale de l’économie réussira-t-elle à garder le contrôle sur le monde?"► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

