Acculées à Artiomovsk, les troupes ukrainiennes manqueraient de munitions

Acculées à Artiomovsk, les troupes ukrainiennes manqueraient de munitions

13.03.2023

2023-03-13T21:37+0100

2023-03-13T21:37+0100

2023-03-13T21:37+0100

donbass. opération russe

artemovsk (bakhmout)

wall street journal

financial times

evguéni prigojine

Les troupes ukrainiennes à Artiomovsk (Bakhmout) ont besoin de munitions et d'armes, a déclaré Nikita Shandyba, chef du service de presse de la 10e brigade d'assaut de montagne ukrainienne Edelweiss sur la chaîne de télévision ukrainienne Rada.De lourdes pertesSelon Oleksandr Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes, la situation dans la région d'Artiomovsk est "difficile".Précédemment, le quotidien américain The Wall Street Journal a révélé que l’armée de Kiev y subissait de lourdes pertes en raison de l'impossibilité de se voir livrer des munitions et d'évacuer les blessés. Abandonner la villeSelon le journal britannique Financial Times, des responsables occidentaux et même certains soldats ukrainiens ont avancé qu'il serait peut-être plus sage de se retirer. Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui ne serait pas de cet avis, aurait intimé l’ordre à ses troupes de renforcer la ville. Evguéni Prigojine, fondateur du groupe de sécurité privé Wagner, a pour sa part récemment affirmé sur Telegram que des groupes d’assaut russes avançaient dans la ville malgré l’arrivée de renforts ukrainiens.Artiomovsk (ou Bakhmout) est située au nord de l'importante agglomération de Gorlovka, qui facilite l'approvisionnement des troupes ukrainiennes dans le Donbass.Ville stratégique pratiquement détruite, elle est le théâtre de combats acharnés depuis plusieurs semaines.

