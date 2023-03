https://fr.sputniknews.africa/20230312/videos-de-migrants-maltraites-en-tunisie-info-ou-intox-la-diplomatie-tunisienne-reagit-1058175240.html

Vidéos de migrants maltraités en Tunisie, info ou intox? La diplomatie tunisienne réagit

Vidéos de migrants maltraités en Tunisie, info ou intox? La diplomatie tunisienne réagit

Le chef de la diplomatie tunisienne a rejeté les accusations de mauvais traitements qui auraient été infligés à des migrants en Tunisie. Ces accusations... 12.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-12T22:00+0100

2023-03-12T22:00+0100

2023-03-12T22:00+0100

afrique du nord

maghreb

tunisie

immigration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/02/1045957664_0:478:2592:1936_1920x0_80_0_0_ac1209383c5efa16f70ba1bb06051a18.jpg

Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux et présentées comme des violences contre les migrants en Tunisie ont été décontextualisées, a déclaré ce dimanche 12 mars Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger, sur les ondes de la radio Diwan FM.Selon le diplomate, il s’agit d’"efforts coordonnés" auxquels il faut mettre fin, puisqu’il est temps "que la raison reprenne le dessus".Selon lui, les auteurs de cette campagne ont pour objectif de faire pression sur Tunis et de ternir son image. Le ministre a toutefois refusé de nommément citer les auteurs de cette campagne de propagande, déclarant que "tout le monde les connaît".D’autre part, il n’est pas question de "faire passer le message que la Tunisie doit se justifier", a-t-il noté.Les propos du Président tunisiens assumésLes vidéos en question ont été partagées en ligne après des propos jugés racistes que le Président tunisien Kaïs Saïed avait émis le 21 février sur les migrants subsahariens.Selon M.Ammar, les mots du chef de l’État, qui ont fait polémique, "ont été parfaitement bien choisis, mais c’est les oreilles qui ont été sélectionnées".La Tunisie loin d’être un pays racisteLa Tunisie est "une terre d’accueil, une terre de mélange de population", a insisté le ministre.Rencontre avec les diplomates africainsM.Ammar a annoncé avoir rencontré un groupe d’ambassadeurs africains en Tunisie et une délégation de l’Union africaine pour clarifier la position de son pays.Selon lui, "tout s’est bien passé pour cette délégation de l’Union africaine". À présent, Tunis attend "de voir quelles sont les réactions".L’essentiel, c’est vraiment de garder une image positive de tous les entretiens officiels, a conclu M.Ammar.

afrique du nord

maghreb

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, tunisie, immigration