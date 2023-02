https://fr.sputniknews.africa/20230225/le-president-tunisien-pointe-du-doigt-les-migrants-subsahariens-lunion-africaine-reagit-1058016951.html

Le Président tunisien pointe du doigt les migrants subsahariens, l’Union africaine réagit

Le Président tunisien pointe du doigt les migrants subsahariens, l'Union africaine réagit

Des propos du Président de la Tunisie sur les migrants subsahariens ont suscité une vive polémique. L’Union africaine a dénoncé les dires de Kaïs Saïed qui... 25.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-25T16:14+0100

2023-02-25T16:14+0100

2023-02-25T16:14+0100

afrique du nord

maghreb

union africaine (ua)

tunisie

migrants

racisme

L’Union africaine (UA) a condamné, ce samedi 25 février, les déclarations sur les immigrés d’Afrique subsaharienne faites le 21 février par le Président tunisien.(3) African Union on Twitter: "Le Président de la Commission de l'Union Africaine @AUC_MoussaFaki condamne fermement les déclarations raciales sur des compatriotes Africains en #Tunisie. https://t.co/8ONjreqjHd https://t.co/GPHuQChJgx" / TwitterLe 21 février, le Président tunisien, Kaïs Saïed, avait appelé, lors d’une réunion du Conseil national de sécurité, à prendre des mesures urgentes "pour faire face au phénomène d’un grand nombre d’immigrés illégaux d’Afrique subsaharienne en Tunisie".Selon lui, il existe un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Nos frères africains résidant en Tunisie de manière légaleSelon la chaîne de télévision France24, plusieurs ONG et personnalités africaines se sont aussi indignéesface aux déclarations de M.Saïed, dénonçant la montée du discours haineux et raciste, le racisme décomplexé ou encore la xénophobie.Le Président tunisien réfute les accusationsDe son côté, le Président tunisien calme le jeu, réfutant les accusations de racisme ou de discrimination raciale.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

