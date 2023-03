https://fr.sputniknews.africa/20230312/mauritanie-trois-terroristes-evades-dune-prison--tues-lors-dune-operation-securitaire-1058169362.html

Mauritanie: trois terroristes évadés d’une prison tués lors d'une opération sécuritaire

Mauritanie: trois terroristes évadés d’une prison tués lors d'une opération sécuritaire

Trois terroristes, évadés le 5 mars d'une prison de Nouakchott, ont été tués et un quatrième capturé dans le nord de la Mauritanie, lors d'une opération... 12.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-12T08:03+0100

2023-03-12T08:03+0100

2023-03-12T08:03+0100

mauritanie

terrorisme

prison

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/19/1045398299_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fae37cab247b21f8130e994c42c23340.jpg

Cette opération a eu lieu dans une zone désertique de la région d’Adrar au nord du pays, ont précisé les ministères de Défense national et de l'Intérieur et de la Décentralisation dans un communiqué.Il a indiqué que sur la base de renseignements parvenus au comité, les terroristes été localisés dans une zone montagneuse de la région d’Adrar, après une coordination étroite entre les forces aériennes et terrestres.Le 5 mars au soir, quatre terroristes se sont évadés d'une prison de Nouakchott, après avoir tué deux membres de la Garde nationale, selon le ministère mauritanien de l'Intérieur et de la Décentralisation.

mauritanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mauritanie, terrorisme, prison