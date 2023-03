https://fr.sputniknews.africa/20230312/la-visite-de-lavrov-au-soudan-est-une-date-charniere-du-dialogue-diplomatique-khartoum-moscou-1058170984.html

La visite de Lavrov au Soudan est une "date charnière" du dialogue diplomatique Khartoum-Moscou

La visite de Lavrov au Soudan est une "date charnière" du dialogue diplomatique Khartoum-Moscou

12.03.2023

afrique subsaharienne

soudan

sergueï lavrov

Suite à la visite du chef de la diplomatie russe à Khartoum, l’ambassadeur du Soudan en Russie, dans une interview à Sputnik, a évoqué les mécanismes diplomatiques de travail entre les deux États.La visite de Sergueï Lavrov a marqué "date charnière" dans le dialogue diplomatique entre les deux pays et "a confirmé l'importance des mécanismes de travail déjà établis".L’ambassadeur soudanais a reconfirmé la présence de son pays "à un haut niveau" au deuxième sommet Russie-Afrique, qui va se tenir cet été à Saint-Pétersbourg.Dialogue diplomatiqueLa Russie et le Soudan disposent d'un mécanisme consultatif politique dirigé par les chefs de la diplomatie, ainsi que d'une commission interétatique sur le commerce, l'économie et l'industrie, selon Mohammed Elghazali Eltijani Sirraj. La dernière session de la commission s'est tenue à Moscou en 2022.En février, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est rendu au Soudan où il a déclaré que Moscou soutenait les mesures y étant prises pour stabiliser la situation intérieure.

