Ce nouveau char russe passe à l’action contre des cibles ukrainiennes - vidéo

Présentant une gamme d’innovations, le char russe T-90 M est déjà exploité lors de l’opération militaire en Ukraine. Il reste invisible pour les armements de... 12.03.2023, Sputnik Afrique

Une vidéo montrant un nouveau char russe T-90 M en train de frapper un poste ukrainien d’observation a été obtenue par Sputnik.Son équipage a initialement reçu les coordonnées de cette cible grâce à des renseignements, a fait savoir le commandant de la compagnie de chars concernée auprès de l’agence d’information.Ce véhicule modernisé T-90M Proryv dispose d’un grand nombre d’avantages face aux chars occidentaux, a estimé un membre de l’équipage. Notamment le système spécial de camouflage qui réduit considérablement la signature thermique:Une défense sûreDoté d’équipements les plus modernes, ce char permet de préserver les vies de l’équipage:Son nouveau système de guidage permet de démasquer l’ennemi lorsqu’il vise. Le logiciel produit alors des interférences pour donner le temps au changement de position. D’après le tankiste cité, il a déjà abattu un missile qui le ciblait.Enfin, cette arme possède des caractéristiques de combat et d'exploitation améliorées, une nouvelle tourelle, un système numérique de contrôle de tir avec différents types de ciblage et un contrôle climatique.Ce char a été reconnu comme le meilleur de ce type utilisé lors de l’opération militaire spéciale, selon le ministère russe de la Défense et Rostec, groupe d’industrie technologique russe.

