https://fr.sputniknews.africa/20230203/des-chars-russes-t-90m-montrent-leurs-capacites-au-combat--video-1057810502.html

Des chars russes T-90M montrent leurs capacités au combat

Des chars russes T-90M montrent leurs capacités au combat

En vue de combattre les formations nationalistes en Ukraine, des chars modernisés s'entraînent dans la région de Leningrad, dans le nord-ouest russe. La... 03.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-03T10:05+0100

2023-02-03T10:05+0100

2023-02-03T10:31+0100

t-90

russie

char

défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104007/77/1040077767_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e6077c4a4b9a3b2c46cabc7f84d77385.jpg

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant des tirs sur un polygone de nouveaux chars principaux T-90M Proryv, utilisés lors de l'opération spéciale en Ukraine.La vidéo montre un groupe de blindés qui avancent parallèlement sur le polygone de la région de Leningrad et font feu sur un ennemi conventionnel avec des canons de 125 mm.Un véhicule moderniséLes soldats ont travaillé le tir sur cibles à une distance allant jusqu'à cinq kilomètres. Ces cibles imitaient les blindés, les soldats et les aéronefs ennemis. Les conducteurs ont également surmonté des obstacles naturels et artificiels sur le tankodrome.Le char T-90M Proryv est une modernisation profonde du T-90A à protection élevée. Il possède des caractéristiques de combat et d'exploitation améliorées, une nouvelle tourelle, un système numérique de contrôle de tir avec différents types de ciblage et un contrôle climatique.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

t-90, russie, char, défense