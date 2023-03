https://fr.sputniknews.africa/20230312/au-burkina-faso-larmee-neutralise-112-terroristes-et-reprend-le-controle-dune-localite-1058174592.html

Au Burkina Faso, l’armée neutralise 112 terroristes et reprend le contrôle d’une localité

12.03.2023

Les unités combattantes terrestres (FDS et VDP) de l’armée burkinabè appuyées par les forces aériennes ont neutralisé 112 terroristes et repris Partiaga, dans la région de l'Est, annonce l’état-major général du pays dans un communiqué posté le 9 mars sur Facebook*.Selon la publication, différents groupements de forces ont simultanément lancé plusieurs opérations d’envergure dans le cadre de la reconquête du territoire national.Exactions contre les populations à PartiagaLes autorités burkinabè indiquent avoir envoyé des unités à Partiaga car les populations y étaient victimes d’exactions par les groupes terroristes.Toujours d’après le communiqué, les Forces armées ont repris le contrôle de cette commune rurale après avoir éliminé plusieurs terroristes. Afin de ramener la quiétude dans la zone et de permettre une inhumation digne des civils tombés, les unités ont poursuivi les opérations.La contribution de la populationVia ce communiqué, les autorités burkinabè donnent aussi quelques consignes à la population afin de faciliter la tâche de l’armée. Elles indiquent notamment qu’il importe de respecter véritablement le couvre-feu, de soutenir les militaires et d’éviter les actions de nature à affaiblir leur moral. Le Burkina Faso fait face au terrorisme depuis 2015. Les violences se sont intensifiées au début de l’année, avec des pertes en vie humaine au niveau de la population et de l’armée à peu près chaque semaine.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activité extrémistes

