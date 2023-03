Сouvre-feu d'un mois instauré dans plusieurs provinces du Burkina Faso

https://fr.sputniknews.africa/20230305/ouvre-feu-dun-mois-instaure-dans-plusieurs-provinces-du-burkina-faso-1058106445.html

Un couvre-feu a été instauré dans la région du Nord du Burkina Faso et dans une province du Centre-Est, jusqu'à fin mars afin de lutter contre les djihadistes qui frappent régulièrement ces zones."Durant cette période, la circulation des personnes, des véhicules à quatre et deux roues, des tricycles (triporteur) et des vélos est formellement interdite", a-t-il précisé, invitant les populations "au strict respect de cette décision en restant chez elles aux heures et dates indiquées".Un couvre-feu a également été instauré du mercredi 1er mars au jeudi 30 mars inclus, sur l'étendue de la province du Koulpelogo, selon un communiqué administratif du Haut commissariat de cette province, située dans la région du Centre-Est, frontalière du Ghana et du Togo.Mi-février, le couvre-feu en vigueur depuis 2019 dans la région de l'Est, de minuit à 4h du matin, a été prolongé de 3 mois, jusqu'au 21 mai inclus.Le Burkina Faso connaît une intensification de violences djihadistes depuis le début de l'année, avec plusieurs dizaines de morts - civils ou militaires - quasiment chaque semaine.La semaine dernière, l'armée avait annoncé un "bilan provisoire" de 51 morts dans une embuscade ayant visé des soldats le 17 février dans l'extrême nord du pays.

