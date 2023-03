https://fr.sputniknews.africa/20230311/plus-de-60-extremistes-allemands-seraient-arrives-en-ukraine-en-un-an-1058168311.html

Plus de 60 extrémistes allemands seraient arrivés en Ukraine en un an

Plus de 60 extrémistes allemands seraient arrivés en Ukraine en un an

Plus d’une soixantaine d’extrémistes et radicaux allemands seraient arrivés en Ukraine depuis février 2022, selon le journal Neue Osnabrücker Zeitung. Au moins... 11.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-11T20:45+0100

2023-03-11T20:45+0100

2023-03-11T20:45+0100

allemagne

ukraine

europe

extrémistes

radicaux

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/11/1056536552_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_19d6f94e305013ab4b4c21df50b05c43.jpg

Depuis le début de l’opération spéciale russe, 61 extrémistes et radicaux à motivation politique allemands seraient arrivés en Ukraine, relate le journal allemand Neue Osnabrücker Zeitung.Au moins 29 de ces individus se trouveraient toujours dans la zone de guerre en Ukraine, précise le journal.Plusieurs mercenaires étrangers en UkraineHormis les radicaux allemands, des mercenaires d’autres pays prennent part aux combats dans le Donbass. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, avait évoqué le chiffre de plus de 8.000 personnes de 60 pays venues en Ukraine.Selon elle, les plus grands groupes de combattants viennent des pays, dans lesquels le mercenariat est interdit par la loi et poursuivi en vertu du droit pénal. Tels que la Pologne, les États-Unis, le Canada, la Roumanie et le Royaume-Uni. En janvier, un Français, qui s’était engagé comme mercenaire pour combattre en Ukraine, s'était plaint, sur LCI, de ne pas avoir reçu d'aide de l'ambassade de France après une grave blessure.

allemagne

ukraine

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

allemagne, ukraine, europe, extrémistes, radicaux, mercenaires