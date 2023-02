https://fr.sputniknews.africa/20230222/des-mercenaires-etrangers-frappes-par-larmee-russe-dans-le-donbass-1057990143.html

Des mercenaires étrangers frappés par l’armée russe dans le Donbass

L’armée russe a pris pour cible un emplacement temporaire de mercenaires étrangers dans la République populaire de Donetsk (RPD), a fait savoir ce 22 février le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération militaire spéciale.Un poste de commandement d’une brigade ukrainienne mécanisée a aussi été détruit en RPD.Les forces aérospatiales russes ont réalisé une frappe contre un atelier de production et de maintenance des mortiers de grand calibre et de munitions près de la ville Soumy.Les pertes ukrainiennes sur toute la ligne de front s’élèvent à près de 500 militaires en ces dernières 24 heures.Jusqu’à 250 soldats ont été tués ou blessés dans l’offensive de la zone de Donetsk. Plus de 135 militaires ennemis ont été éliminés sur l'axe de Krasny Liman, près de quelques localités, Stelmakhovka, Yampolovka et Nevskoïé.Environ 65 soldats ukrainiens ont été ciblés sur les axes du sud de Donetsk et de Zaporojié et une quarantaine sur l’axe de Koupiansk.Armes détruitesTrois entrepôts de munitions ont été bombardés, notamment deux dans la région de Kherson et un autre dans la République populaire de Donetsk (RPD), près de la localité de Katérinovka.L’artillerie russe a en outre ciblé deux canons automoteurs Gvozdika, deux obusiers D-30 et trois D-20.La DCA russe a abattu 10 drones et a intercepté neuf projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS.Enfin, 84 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 113 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 386 avions, 210 hélicoptères et 3.213 drones ainsi que détruit 405 systèmes de défense antiaérienne, 7.979 chars et autres blindés, 1.037 véhicules de lance-roquettes multiples, 4.179 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 8.494 autres véhicules militaires.

