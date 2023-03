https://fr.sputniknews.africa/20230311/londres-ruserait-pour-empecher-la-participation-de-la-russie-aux-jo-1058167673.html

Londres ruserait pour empêcher la participation de la Russie aux JO

Londres ruserait pour empêcher la participation de la Russie aux JO

La chasse aux sorcières s’étendrait jusque dans le sport. Londres aurait contacté les sponsors des JO 2024 pour mettre la pression au Comité international... 11.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-11T18:49+0100

2023-03-11T18:49+0100

2023-03-11T18:49+0100

royaume-uni

russie

international

jo 2024

france

comité international olympique (cio)

thomas bach

biélorussie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/1f/1054916332_0:1533:2047:2684_1920x0_80_0_0_0b4eea8c1aa1927e53a05302acbe5404.jpg

Le gouvernement britannique s’est adressé par courrier aux sponsors du Comité international olympique (CIO), tels que Coca-Cola, Intel, Samsung et Visa, pour empêcher les sportifs russes et biélorusses de participer aux prochains Jeux olympiques prévus en France en 2024, relate le journal britannique The Guardian.Indésirables même sous bannière neutre?Le 25 janvier, le comité exécutif du CIO s’est prononcé pour le retour des athlètes russes et biélorusses aux compétitions internationales sous drapeau neutre. Néanmoins, le Royaume-Uni et 34 autres pays se sont opposés à cette décision. Selon eux, la Russie et la Biélorussie ne devraient pas revenir tant que Moscou n'aura pas mis fin à son opération spéciale.Le dirigeant du CIO, Thomas Bach a déclaré que les gouvernements ne devaient pas décider qui pouvait participer aux compétitions sportives internationales.Thomas Bach, Président du Comité international olympique (CIO), a affirmé devant les journalistes aux Mondiaux de ski alpin à Courchevel en février que la décision d’inviter ou non une délégation à une compétition internationale, dont les Jeux olympiques, n’était pas du ressort des gouvernements. Les Jeux olympiques d’été débuteront à Paris le 26 juillet et prendront fin le 11 août 2024.

royaume-uni

russie

france

biélorussie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

royaume-uni, russie, international, jo 2024, france, comité international olympique (cio), thomas bach, biélorussie