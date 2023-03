https://fr.sputniknews.africa/20230311/liran-et-larabie-saoudite-retablissent-leurs-relations-diplomatiques-sous-legide-de-la-chine-1058161417.html

L'Iran et l'Arabie Saoudite rétablissent leurs relations diplomatiques sous l’égide de la Chine

L'Iran et l'Arabie Saoudite rétablissent leurs relations diplomatiques sous l’égide de la Chine

Selon un communiqué conjoint, Ryad et Téhéran "sont convenus de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir les ambassades et représentations... 11.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-11T07:04+0100

2023-03-11T07:04+0100

2023-03-11T07:04+0100

iran

arabie saoudite

relations diplomatiques

chine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103609/27/1036092700_0:192:4482:2713_1920x0_80_0_0_d15f6d397aa115cdd99b8a505202a33a.jpg

L'Iran et l'Arabie saoudite, poids lourds du Moyen-Orient ayant rompu leurs liens en 2016, ont annoncé le 10 mars rétablir leurs relations diplomatiques d'ici deux mois à l'issue de pourparlers en Chine.Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien Ali Shamkhani se trouvait à Pékin depuis le 6 mars "pour des négociations intensives avec son homologue saoudien en Chine visant à résoudre les (derniers) différends entre Téhéran et Ryad", a rapporté l'agence iranienne Irna.L'Arabie saoudite et l'Iran ont rompu leurs liens il y a plus de sept ans après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par Ryad d'un célèbre religieux chiite."Le retour à des relations normales"Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, a salué sur Twitter "le retour à des relations normales" entre son pays et l'Arabie saoudite.Son homologue saoudien, le prince Fayçal ben Farhane, a indiqué que l'accord reflétait la tendance du royaume à privilégier les "solutions politiques et le dialogue", une approche qu'il souhaite voir devenir la norme dans la région.L'Irak a salué la "nouvelle page" dans l'histoire des relations diplomatiques entre Téhéran et Ryad. D'autres pays arabes comme les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie ou encore le Liban ont également salué l'annonce.En Israël par contre, le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a jugé que "l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran (était) un échec total et dangereux de la politique étrangère du gouvernement israélien."

iran

arabie saoudite

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

iran, arabie saoudite, relations diplomatiques, chine