https://fr.sputniknews.africa/20230311/ces-pays-africains-ont-lindice-de-soft-power-le-plus-eleve-1058168753.html

Ces pays africains ont l’indice de soft power le plus élevé

Ces pays africains ont l’indice de soft power le plus élevé

La société britannique Brand Finance a nommé trois pays d’Afrique ayant l’indice de soft power le plus élevé. L’étude se porte sur un classement mondial, y... 11.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-11T21:49+0100

2023-03-11T21:49+0100

2023-03-11T21:49+0100

afrique subsaharienne

afrique du nord

maghreb

égypte

afrique du sud

maroc

île maurice

seychelles

tunisie

rwanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0d/1057260279_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f774b8d26a675774a314095852035038.jpg

L’Égypte est en tête parmi les pays africains en termes de soft power, a annoncé l’institution Brand Finance dans son étude Global Soft Power Index 2023 sur la perception des marques nationales.L'Afrique du Sud talonne le pays de l’Afrique du Nord et pointe à la deuxième place.Le Maroc complète le podium en Afrique. Le Royaume est aussi un leader parmi les pays du Maghreb.L’île Maurice, les Seychelles, la Tunisie, le Rwanda, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Ghana, sont les sept autres pays à être en tête du classement africain.Le Top 3 des pays arabesParmi les pays arabes, la première place du trio est occupée par les Émirats Arabes Unis, qui sont entrés au Top 10 mondial.L'Arabie Saoudite et le Qatar complètent le trio en occupant respectivement la 2e et la 3e places.Le classement mondialÀ l'échelle mondiale, les États-Unis sont en tête, suivis du Royaume-Uni. L’Allemagne, qui était le leader du classement mondial en 2021, a reculé à la 3e place. Le Japon est passé du 5e au 4e rang mondial et se retrouve devant la Chine.La Russie occupe la 9e place.Quels critères?La société britannique Brand Finance a sondé l'opinion de plus de 100.000 personnes interrogées sur plus de 100 marchés à propos des marques nationales, y compris en Afrique.Les résultats de l’étude reposent sur des indicateurs couvrant sept domaines: affaires et commerce, gouvernance, relations internationales, culture et patrimoine, médias et communication, éducation et science, personnes et valeurs.

afrique subsaharienne

afrique du nord

maghreb

égypte

afrique du sud

maroc

île maurice

seychelles

tunisie

rwanda

algérie

côte d'ivoire

ghana

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du nord, maghreb, égypte, afrique du sud, maroc, île maurice, seychelles, tunisie, rwanda, algérie, côte d'ivoire, ghana, classement, russie