Signature de deux conventions de partenariat pour la promotion des sports paralympiques en Afrique

Deux conventions de partenariat visant la promotion des sports paralympiques en Afrique ont été signées, le 9 mars à Marrakech, entre la Fédération royale... 10.03.2023, Sputnik Afrique

Signées en marge du 7è Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan, ces accords visent à soutenir les sportifs issus de pays africains pour la participation à la prochaine édition du Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan ainsi que les manifestations sportives internationales.Paraphée par le président de la FRMSPSH, Hamid El Aouni, et le président du Comité paralympique Sud-coréen, Jeong Jin-wan, la première convention permettra d'accompagner les sportifs de 10 pays africains (le Mali, le Bénin, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo (RDC), le Congo Brazzaville, le Sénégal, le Gabon, la Guinée et la République centrafricaine en plus du Maroc) pour la participation au Meeting international para-athlétisme Moulay El Hassan (Grand Prix de Marrakech).La deuxième convention, signée par M. El Aouni et le président de la fondation "BDH", Bae Dong-hyun, vise à soutenir les sportifs des pays africains, membres de l'Association des organisations sportives paralympiques (APSO), et les aider à décrocher leur qualification au Championnat du monde de para athlétisme (Paris 2023) et aux Jeux paralympiques (Paris 2024).Dans une déclaration à la presse, M. El Aouni a mis l'accent sur l'importance de ces deux conventions de partenariat dans le cadre de la promotion des sports paralympiques au niveau du continent africain, relevant que ce partenariat vise à promouvoir la pratique du handisport en Afrique et l’échange des expériences et expertises et les entraineurs et à appuyer lesdits pays africains à participer à l’édition 2024 du Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan, qui sera une étape très importante dans le cadre de la préparation aux Jeux paralympiques (Paris 2024).Dans une déclaration similaire, le président du Comité paralympique Sud-coréen, Jeong Jin-wan, a souligné que ces conventions, signées avec la FRMSPSH, visent à promouvoir les sports paralympiques en Corée du Sud, au Maroc ainsi que dans les pays africains, relevant que ces deux accords sont de nature à renforcer la coopération entre les deux parties, notamment en ce qui se rapporte à l’échange des expériences et expertises dans ce domaine, ainsi qu'à renforcer les capacités des sportifs africains afin de leur ouvrir la voie à la participation à des manifestations sportives internationales de haut niveau.Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le président de la Fondation Sud-coréenne "BDH", Bae Dong-hyun a indiqué que la signature de ces conventions avec la FRMSPSH ouvre la voie pour renforcer la coopération entre les deux parties dans d’autres disciplines sportives, telles que le tennis de table, la natation et le para athlétisme.M. Dong-hyun a en outre indiqué que la Fondation "BDH" est disposée à approfondir cette coopération avec la FRMSPSH dans le domaine sportif, relevant que la fondation a pour vocation le soutien des sportifs paralympiques issus des quatre coins du monde, et non seulement en Corée du Sud.Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 7è Meeting International de Para-Athlétisme Moulay El Hassan connait la participation de 450 athlètes représentant 44 pays africains, européens, asiatiques et d'Amériques.Organisé par la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, ce rendez-vous sportif international, qui figure parmi la série des Grands Prix, sous l’égide de World Para Athletics, est une compétition qualificative au Mondial 2023 et aux jeux paralympiques Paris 2024.

