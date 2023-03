https://fr.sputniknews.africa/20230310/moscou-cite-un-chant-revolutionnaire-pour-decrire-la-guerre-menee-par-loccident-1058160694.html

Moscou cite un chant révolutionnaire pour décrire la guerre menée par l’Occident

Moscou cite un chant révolutionnaire pour décrire la guerre menée par l’Occident

Persistant dans sa logique d’approvisionner l’Ukraine en armement, l'Occident serait prêt à mener une guerre hybride sans merci contre la Russie, selon le... 10.03.2023, Sputnik Afrique

Fourniture d’armes, sanctions illégitimes… L’Occident a décidé que la guerre hybride qu’il mène contre la Russie doit durer "jusqu’à la mort" de l’un des adversaires, a déclaré Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe dans une interview publiée sur Telegram par le ministère russe des Affaires étrangères.Il a ainsi rappelé le chant révolutionnaire l’Internationale dont les paroles avaient été écrites lors de la répression de la Commune de Paris au XIXe siècle.Livraisons d’armes à KievL’Occident ne cesse de fournir une aide financière et militaire à l’Ukraine, ces livraisons ayant commencé bien avant le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine en février 2022.L’Occident a déjà pourvu des chars T-72, des lance-roquettes multiples HIMARS, des systèmes antiaériens Iris-T, des drones Phoenix Ghost, Switschblade et Bayraktar TB2. Plusieurs autres armes sont promises à Kiev.La Russie a lancé son opération pour protéger les habitants du Donbass victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans.Selon M.Poutine, l’objectif final de cette opération est de libérer le Donbass et de créer les conditions pour garantir la sécurité de la Russie.

