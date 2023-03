https://fr.sputniknews.africa/20230310/le-maroc-encourage-les-importations-de-ble-de-la-region-de-la-mer-noire-1058157828.html

Le Maroc encourage les importations de blé de la région de la mer Noire

Les autorités marocaines ont modifié son plan de soutien des importations de céréales pour faciliter leur acheminement depuis la région de la mer Noire, qui... 10.03.2023, Sputnik Afrique

À partir de mars, les importateurs marocains de blé en provenance de la région de la mer Noire, peuvent obtenir une subvention mensuelle si les cargaisons sont chargées avant la fin du mois, a annoncé le 8 mars l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL).Rabat veut "encourager les importations en provenance de la région de la mer Noire, qui comprend la Russie et l'Ukraine", relate l’agence Reuters qui cite un représentant d’ONICL.L’amendement devrait en outre accroître la concurrence sur le marché marocain, dominé actuellement par le blé de France et d’autres fournisseurs de l’Union européenne.Cependant, la Roumanie, gros pays producteur de céréales, pourrait bénéficier à court terme de ce changement, selon des traders français interrogés par Reuters. D’ailleurs, le changement ne devrait pas avoir un impact immédiat important, estime l'agence. En effet, l'ONICL a maintenu un taux de subvention inférieur pour le blé russe et ukrainien (85,55 dirhams par quintal) par rapport aux importations d'autres origines (97,76 dirhams par quintal ) pour le mois de mars.La sécheresse affecte les récoltes marocainesGrand importateur céréalier, le Maroc a augmenté ses importations après que les cataclysmes climatiques ont affecté la récolte l'année dernière.Selon des estimations, en 2022 la sécheresse a réduit de 67% la récolte céréalière, et le pays envisageait, en septembre 2022, d’importer cinq millions de blé tendre, sa principale denrée de base.

