La fin proclamée de la Françafrique: «Si Macron est sincère, il n’a qu’à enterrer le Franc CFA»

"Tous les pays de la zone du Franc CFA sont classés par les institutions internationales parmi les pays les plus pauvres de la planète et ce malgré l’aide au développement dont se gargarise la France depuis les années 1970", rappelle à Radio Sputnik Afrique Sébastien Périmony, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre "Voir l'Afrique avec les yeux du futur". Il affirme que "si le Président Macron est sincère dans sa volonté de mettre fin à la Françafrique et de réformer l’aide au développement, il n’a qu’à commencer par enterrer le système du Franc CFA! C’est ainsi, et seulement ainsi, que les Africains, notamment les jeunes, lui feront confiance et voudront reprendre un dialogue sincère et apaisé avec la France, en vue de développer des relations et des accords gagnant-gagnant, dans un cadre respectueux de leur souveraineté et de leur culture."