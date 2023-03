https://fr.sputniknews.africa/20230309/un-ambassadeur-us-compare-loperation-speciale-a-une-invasion-nazie-moscou-sinsurge-1058145053.html

Un ambassadeur US compare l’opération spéciale à une invasion nazie, Moscou s’insurge

Moscou n’a guère apprécié que l’ambassadeur américain en Norvège compare le conflit ukrainien à une invasion nazie. Des propos qui tiennent de l’"ignorance"... 09.03.2023, Sputnik Afrique

Un parallèle inacceptable. C’est ainsi que Moscou a perçu les propos de Marc Nathanson, ambassadeur des États-Unis en Norvège, qui avait récemment dressé une équivalence entre l’opération russe en Ukraine et l’invasion nazie de la Norvège, en 1940.Une comparaison qui tient de l’ignorance autant que du sacrilège, au vu des sacrifices consentis par la Russie soviétique pour lutter contre le nazisme, comme l’a souligné Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.Insulte aux soldats et prisonniers soviétiquesLa porte-parole a souligné que les paroles de l’ambassadeur américain étaient d’autant plus inadmissibles qu’ils ont été tenus en marge d’une conférence dans la ville de Kirkenes. Une région connue pour avoir été le théâtre de l’opération Petsamo-Kirkenes, ayant coûté la vie à plus de 6.000 combattants soviétiques.La responsable a encore rappelé que 212 camps de prisonniers avaient été créés par les nazis sur le sol norvégien, pour incarcérer notamment des soldats soviétiques. L’un d’eux a même accueilli le grand-père de l’actuel ministre norvégien des Affaires étrangères, a noté Maria Zakharova. Il y avait appris le russe au contact des prisonniers.Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie a plusieurs fois déploré que l’histoire de la Seconde Guerre mondiale soit occultée voire manipulée par les soutiens de Kiev.En octobre, Maria Zakharova avait ainsi souligné que l’Ukraine avait du mal à faire face à l’extermination des juifs ayant eu lieu sur son territoire, parfois avec le soutien de collaborateurs locaux. L’adaptation théâtrale du roman Les Bienveillantes, décrivant ces épisodes, avait notamment soulevé une polémique.Face à la résurgence des mouvements néo-nazis en Ukraine, le Président russe Vladimir Poutine avait également appelé à ne pas oublier les leçons de l’histoire, en janvier dernier.

