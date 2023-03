https://fr.sputniknews.africa/20230309/un-activiste-congolais-le-president-francais-netait-quun-touriste-en-rdc-1058143610.html

Un activiste congolais: le Président français n’était qu’un "touriste" en RDC

Un activiste congolais: le Président français n’était qu’un "touriste" en RDC

Samuel Mukuna Mwamba, activiste congolais des droits Humains, estime au micro de Sputnik Afrique que la visite du Président de la France à Kinshasa ressemblait... 09.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-09T17:07+0100

2023-03-09T17:07+0100

2023-03-09T19:41+0100

zone de contact

podcasts

afrique

gabon

burkina faso

emmanuel macron

engrais

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/09/1058143272_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0d9c406c0e5b3bda5faca90de1029fe7.jpg

Un activiste congolais: le président français n’était qu’un «touriste» en RDC Samuel Mukuna Mwamba, activiste congolais des droits Humains, estime au micro de Sputnik Afrique que la visite du Président de la France à Kinshasa ressemblait à celle d'un homme en vacances: on l’aurait vu «en train de boire, de danser et de cracher sur la mémoire de tous les Congolais qui ont perdu leurs vies»

L’invité de Zone de Contact ne croit pas aux déclarations de Macron concernant le développement d’une nouvelle relation avec l'Afrique: "Comment pouvons-nous croire à un Président qui, jusqu’à là, n'a pas réalisé toutes les promesses faites à son peuple?"Retrouvez également dans ce numéro:- Madame Olivia Rouamba, ministre bukinabé des Affaires Étrangères, sur l’aide russe dans la lutte contre les terroristes;- Privat Ngomo, activiste gabonais, sur la différence entre les sentiments anti-français et anti-françafricain;- Alexei Suzdaltsev, politologue russe, sur la prolongation de l’accord céréalier.Dans notre revue d’actu, nous abordons les sujets suivants:- Les Comités olympiques africains favorables à la participation de la Russie et de la Biélorussie aux JO de 2024- La Russie remet une cargaison humanitaire d’engrais au Malawi- Le Soudan pourrait produire du pétrole avec l’aide de la Russie- Le Président de la RCA dénonce des ingérences extérieuresPour en savoir plus, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

gabon

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, gabon, burkina faso, emmanuel macron, engrais, аудио