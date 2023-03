https://fr.sputniknews.africa/20230309/reconduite-de-laccord-cerealier-la-russie-na-pris-aucune-decision-pour-linstant-1058143929.html

Reconduite de l’accord céréalier: la Russie n’a pris aucune décision pour l’instant

Reconduite de l’accord céréalier: la Russie n’a pris aucune décision pour l’instant

Moscou est déterminé à ne pas lâcher le problème d’une mise en œuvre efficace de l'accord céréalier, qui suscite toujours beaucoup de questions, a affirmé le... 09.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-09T17:35+0100

2023-03-09T17:35+0100

2023-03-09T18:32+0100

sergueï lavrov

maria zakharova

russie

genève

kremlin

moscou

céréales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057244958_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_274f29a7824cf11de0a2d8dabaa11d59.jpg

Quelques jours avant la date d’expiration de l’accord céréalier celui-ci fera l’objet des consultations russo-onusiennes à Genève, sa prorogation n’est toujours pas décidée et suscite beaucoup de questions pour Moscou, selon le Kremlin.Ces interrogations concernent notamment les "destinations de la majeure partie des céréales", a expliqué Dmitri Peskov, alors que Moscou déplore que les pays dans le besoin n’aient reçu que 3% du blé débloqué. Ce sont les pays européens qui ont profité du plus gros des marchandises.Le porte-parole a assuré que la Russie ne lâchera pas la question de la bonne mise en œuvre de l’accord par la seconde partie.Pronostic pessimiste ou optimiste?Le ministre russe des Affaires étrangères a pour sa part regretté ce 9 mars le fait que l’accord céréalier, qui réunit un paquet d’accords, n’ait été respecté qu’à moitié.À l’issue de ses entretiens avec son homologue saoudien Faisal ben Farhan, Sergueï Lavrov a expliqué que la première étape de l'accord consistait à exporter "en toute sécurité" les céréales ukrainiennes, et, cet élément a bien été respecté par la Russie et la Turquie. Le deuxième consiste en "la nécessité de supprimer tous les obstacles" à ce processus, ce qui "n’est pas du tout mis en œuvre".

russie

genève

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï lavrov, maria zakharova, russie, genève, kremlin, moscou, céréales