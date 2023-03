https://fr.sputniknews.africa/20230309/les-forces-ukrainiennes-en-deroute-abandonnent-des-armes-de-lotan-pres-dartiomovsk-1058143438.html

Les forces ukrainiennes en déroute abandonnent des armes de l’Otan près d’Artiomovsk

Les forces ukrainiennes en déroute abandonnent des armes de l’Otan près d’Artiomovsk

Alors que l’étau se resserre dans la zone d’Artiomovsk/Bakhmout, les forces ukrainiennes laissent derrière elles des armements de l’Otan, assure un militaire... 09.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-09T17:00+0100

2023-03-09T17:00+0100

2023-03-09T17:00+0100

donbass. opération russe

ukraine

otan

armements

lance-grenades

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/10/1057930848_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_83cba81c0083c9dad5659db34606031b.jpg

Les masques tombent au rythme du recul des forces ukrainiennes dans la région d’Artiomovsk. Soumis à la pression russe, les combattants de Kiev se retirent en laissant derrière eux du matériel de l’Otan.Sur son passage, le groupe Wagner retrouve ainsi des armes légères de type otanien, mais aussi des calibres plus lourds, comme l’explique à Sputnik un soldat russe.Les fusils de précision Barrret ont été conçus par le fabricant américain Barrett Firearms Manufacturing et sont en service dans un certain nombre de pays. Ils utilisent des cartouches 12,7 × 99 mm de fabrication otanienne.Ce n’est pas la première fois que du matériel de l’Otan est retrouvé après le retrait des troupes ukrainiennes. De tels trophées de guerre sont régulièrement récupérées sur le terrain, comme ces obus américains pour obusier M-777.Artiomovsk sur un filLa pression russe autour d’Artiomovsk s’est intensifiée ces dernières semaines et les forces ukrainiennes semblent ne plus savoir sur quel pied danser. Ce 6 mars, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky avait ainsi ordonné à l’armée de renforcer la défense de la ville, alors que celle-ci semble sur le point de tomber selon de nombreux observateurs. Des renforts sont arrivés dans la partie ouest de la bourgade.Des habitants ont par ailleurs dénoncé des exactions de soldats ukrainiens à leur encontre. Des civils auraient été sciemment ciblés par des tirs de mitrailleuses dans des sous-sols ou en allant puiser de l’eau à la rivière, d’après plusieurs témoignages.La prise d’Artiomovsk pourrait ouvrir à la Russie de nouvelles perspectives, lui permettant d’enfoncer en profondeur la ligne de défense ukrainienne, comme l’expliquait récemment le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou.Sur CNN, le Président ukrainien a lui-même admis que la chute de la ville offrirait une "route ouverte" à travers l’est de l’Ukraine aux forces russes, qui pourraient ainsi progresser vers Kramatorsk et Slaviansk.*Organisation terroriste interdite en Russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, otan, armements, lance-grenades