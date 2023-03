L'UE annule les sanctions contre la mère du chef du groupe Wagner

https://fr.sputniknews.africa/20230308/lue-annule-les-sanctions-contre-la-mere-du-chef-du-groupe-wagner-1058134279.html

La justice européenne a annulé mercredi les sanctions de l'UE contre la mère du chef du groupe paramilitaire privé russe Wagner, dont les combattants sont... 08.03.2023, Sputnik Afrique

"Quand bien même (le patron de Wagner, Evguéni Prigojine) est responsable d'actions ayant compromis l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, le lien de Mme (Violetta) Prigojina avec son fils établi au moment de l'adoption des mesures restrictives ne repose que sur leur lien de parenté et n'est donc pas suffisant pour justifier son inscription sur les listes litigieuses", indique le Tribunal de l'UE dans un communiqué.Violetta Prigojina est frappée par une interdiction d'entrée dans l'UE et un gel des avoirs depuis le 23 février 2022, peu après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lougansk, suivie par le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine.A l'époque, le Conseil de l'UE indiquait que Mme Prigojina était "propriétaire de Concord Management and Consulting LLC, qui appartient au groupe Concord, fondé et détenu jusqu'en 2019 par son fils". Or, maintenant le Tribunal de l'UE explique avoir établi que l'intéressée "n'était plus propriétaire de Concord Management and Consulting depuis 2017".Progression russe à Bakhmout/ArtiomovskPlus tard dans la journée de mercredi, M.Prigojine a annoncé la prise de la partie ouest de la ville de Bakhmout/Artiomovsk, théâtre de violents combats avec l'armée ukrainienne depuis plusieurs mois. Le secretaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg a par la suite estimé qu'il était bien probable que les forces ukrainiennes soient bientôt contraintes de se retirer de la ville.La veille, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a fait valoir que la prise d'Artiomovsk "permettrait de mener une offensive en profondeur dans la ligne de défense des forces ukrainiennes".

