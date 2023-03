https://fr.sputniknews.africa/20230306/trois-meres-et-leurs-enfants-enterres-cote-a-cote-en-france-il-y-a-des-milliers-dannees-1058115927.html

Trois mères et leurs enfants enterrés côte à côte en France il y a des milliers d’années

Lors de fouilles préventives en vue de la construction d’une école à Marseille, trois tombes hors du commun ont été déterrées. Les mères y ont sans doute été... 06.03.2023, Sputnik Afrique

Des archéologues français ont procédé à des fouilles préventives dans le cadre d’un projet de construction d’école primaire et de gymnase à Marseille. Ils ont découvert un site d’une surface de 2.700 m2 remontant à l’âge du Bronze (vers 1400-1300 avant notre ère) et un cimetière daté du haut Moyen Âge (VIIe-Xe siècles de notre ère).La frange occidentale du site a abrité, durant le haut Moyen Âge, un cimetière qui a livré près de 95 sépultures, rapporte sur son site l’Institut national de recherches archéologiques préventives.Une "tendresse perceptible"Il s’agit d’une simple fosse dans laquelle le défunt repose sur le dos. Les corps étaient sans doute habillés et placés dans un linceul. Les objets découverts sur eux sont rares et consistent en de modestes bijoux en cuivre, bronze ou fer, appartenant à la culture mérovingienne (V-VIII siècles). Le cimetière peut ainsi être daté des VIIe–VIIIe siècles. Il est aussi probable qu’il ait été utilisé jusqu’au IXe ou Xe siècle.Trois tombes doubles ont été mises au jour, associant une femme adulte et un jeune enfant. Ils ont été inhumés en même temps, ce qui est un fait peu commun, soulignent les archéologues. "Le soin porté à ces sépultures, où la tendresse est perceptible, laisse deviner des mères et de leurs enfants."

